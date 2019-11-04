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      На Закарпатті чоловік переводив через держкордон в'єтнамців, маскуючи їх під диких тварин

      1995 Читать новость на русском
      Прикордонники спіймали нелегалів на Закарпатті
      Прикордонники спіймали нелегалів на Закарпатті / dpsu.gov.ua/

      У Закарпатській області правоохоронці виявили 12 нелегальних мігрантів з В'єтнаму. Житель Закарпаття намагався переправити їх через державний кордон в Угорщину, маскуючи від тепловізорів та імітуючи сліди тварин.

      Порушники були затримані за 300 метрів від кордону з Угорщиною. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

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      За даними прикордонників, до групи іноземців входило 12 осіб, серед яких 7 чоловіків та 5 жінок. Документів з собою вони не мали, проте назвалися громадянами В'єтнаму.

      Під час затримання 26-річний чоловік намагався чинити фізичний опір.

      Нелегали мали при собі маскувальні накидки, що повинні були допомогти їм залишатися непоміченими від тепловізорів, спальний мішок, а також у одного із затриманих прикордонники виявили імітатор сліду дикої тварини.

      На порушників складено протоколи за спробу порушення кордону.

      Це цікаво: Тікають від бідності та війни: який смертельний шлях проходять мігранти до Європи

      Дивіться відео затримання порушників кордону

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Закарпаття
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