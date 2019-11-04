На Закарпатті чоловік переводив через держкордон в'єтнамців, маскуючи їх під диких тварин
У Закарпатській області правоохоронці виявили 12 нелегальних мігрантів з В'єтнаму. Житель Закарпаття намагався переправити їх через державний кордон в Угорщину, маскуючи від тепловізорів та імітуючи сліди тварин.
Порушники були затримані за 300 метрів від кордону з Угорщиною. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.
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За даними прикордонників, до групи іноземців входило 12 осіб, серед яких 7 чоловіків та 5 жінок. Документів з собою вони не мали, проте назвалися громадянами В'єтнаму.
Під час затримання 26-річний чоловік намагався чинити фізичний опір.
Нелегали мали при собі маскувальні накидки, що повинні були допомогти їм залишатися непоміченими від тепловізорів, спальний мішок, а також у одного із затриманих прикордонники виявили імітатор сліду дикої тварини.
На порушників складено протоколи за спробу порушення кордону.
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Дивіться відео затримання порушників кордону