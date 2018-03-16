На Закарпатье неизвестные громили автомобили с венгерскими номерами

В ночь на 16 марта на Закарпатье, а именно в городе Берегово, на одном из дворов неподалеку спортбазы "Закарпатье" неизвестные разбили стекло у девяти машин с венгерскими номерами.

Как подчеркивает местное издание Mukachevo.net, автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, вообще не пострадали.

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По словам журналистов, но на автомобилях с венгерскими номерными знаками были выбиты лобовое или заднее стекло.

"Особенностью этого акта вандализма стал тот факт, что объекты нападения – исключительно автомобили с венгерскими номерами. Автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми. И это еще раз доказывает, что речь идет об откровенной провокации", – отмечается в заметке .

Добавим, в полиции Закарпатья уже подтвердили факт происшествия.

"Сообщение об инциденте поступило в милицию около 6:47 утра, от жителей улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных автомобилей, в которых было разбито лобовое стекло На месте работали правоохранители. Решается правовая квалификация", – отметили правоохранители.

Напомним, утром 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение здания, в котором располагается Венгерское культурное общество. Поскольку окно было двойным, то разбилось лишь первое внешнее стекло, а сама бутылка не попала в помещение. В итоге обгорела только рама внешнего окна.



Ночью на 27 февраля состоялась повторная попытка поджечь здание, в котором располагается Венгерское культурное общество. Вполне вероятно, возгорание произошло из-за брошенного коктейля Молотова. Сайт "24" также публиковал видео этой атаки.