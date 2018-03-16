На Закарпатті невідомі трощили авто з угорськими номерами

Уночі проти 16 березня на Закарпатті, а саме у містечку Берегове, на одному із подвір'їв неподалік спортбази "Закарпаття" невідомі розбили скло на дев'яти машинах із угорськими номерами.

Як підкреслює місцеве видання Mukachevo.net, автомобілі з українськими номерами, що було припарковано поруч, взагалі не постраждали.

Читайте також: Клімкін розповів про роль "російських вух" в провокуванні антиугорських настроїв на Закарпатті

За словами журналістів, натомість на автомобілях з угорськими номерними знаками було вибито лобове чи заднє скло.

"Особливістю цього акту вандалізму став той факт, що об’єкти нападу – виключно автомобілі з угорськими номерами. Авто з українськими номерами, які було припарковано поруч, залишилися неушкодженими. І це вкотре доводить, що йдеться про відверту провокацію", – наголошується у дописі.

Додамо, у поліції Закарпаття вже підтвердили факт події.

"Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 6:47 ранку, від жителів вулиці Шевченка. Заявник повідомив, що вийшов зранку на вулицю та побачив 7 пошкоджених авто, у яких було розбито лобове скло На місці працювали правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Оскільки вікно було подвійним, тому розбилося лише перше зовнішнє скло, а сама пляшка не потрапила в приміщення. У підсумку обгоріла лише рама зовнішнього вікна.



Уночі проти 27 лютого відбулась повторна спроба спалити будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Цілком імовірно, займання сталося через кинутий коктейль Молотова. Сайт "24" також публікував відео цієї атаки.