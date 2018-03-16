14:11
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

На Закарпатті невідомі трощили авто з угорськими номерами

97

Уночі проти 16 березня на Закарпатті, а саме у містечку Берегове, на одному із подвір'їв неподалік спортбази "Закарпаття" невідомі розбили скло на дев'яти машинах із угорськими номерами.

Як підкреслює місцеве видання Mukachevo.net, автомобілі з українськими номерами, що було припарковано поруч, взагалі не постраждали.

Читайте також: Клімкін розповів про роль "російських вух" в провокуванні антиугорських настроїв на Закарпатті

За словами журналістів, натомість на автомобілях з угорськими номерними знаками було вибито лобове чи заднє скло.

"Особливістю цього акту вандалізму став той факт, що об’єкти нападу – виключно автомобілі з угорськими номерами. Авто з українськими номерами, які було припарковано поруч, залишилися неушкодженими. І це вкотре доводить, що йдеться про відверту провокацію", – наголошується у дописі.

Додамо, у поліції Закарпаття вже підтвердили факт події.

"Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 6:47 ранку, від жителів вулиці Шевченка. Заявник повідомив, що вийшов зранку на вулицю та побачив 7 пошкоджених авто, у яких було розбито лобове скло На місці працювали правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Оскільки вікно було подвійним, тому розбилося лише перше зовнішнє скло, а сама пляшка не потрапила в приміщення. У підсумку обгоріла лише рама зовнішнього вікна.

Уночі проти 27 лютого відбулась повторна спроба спалити будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Цілком імовірно, займання сталося через кинутий коктейль Молотова. Сайт "24" також публікував відео цієї атаки.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Поліція Кримінальні новини Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сьогодні, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 226
Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
сьогодні, 12:53 Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
7358
Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
сьогодні, 13:28 Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
2518
Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
сьогодні, 13:42 Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
1034
Скрипаль і світова
сьогодні, 12:00 Скрипаль і світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна
Наталія Лебідь 1039
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук