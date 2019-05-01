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      На Закарпатье открыли пеший переход на границе с Польшей

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      Пеший пункт пропуска "Лубня – Волосатое" открыли на 5 дней
      Пеший пункт пропуска "Лубня – Волосатое" открыли на 5 дней / Закарпатская ОГА

      На Закарпатье в течение пяти дней будет действовать пешеходный переходный пункт пропуска на границе с Польшей "Лубня – Волосатое". Воспользоваться им можно с 1 по 5 мая с 8 до 20 часов по киевскому времени.

      Инициативу реализовали в рамках акции "Дни добрососедства Украины и Польши", которую проводят в пределах Закарпатской области (Украина) и Подкарпатского воеводства (Польша). В этом году она посвящена 15-й годовщине вступления Польши в Евросоюз, сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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      Еще одна причина – изучить потенциал туристического потока с перспективой открытия полноценного пропускного пункта.

      "Именно эта локация уже длительное время рассматривается как наиболее перспективная точка для функционирования полноценного КПП, который должен стать первым на украинско-польской границе в пределах Закарпатской области", – отметили в ОГА.

      Пересечь границу можно с биометрическим паспортом или Шенгенской визой.

      Отметим, с 1 июля 2019 года поднимется цена на оформление заграничного биометрического паспорта и внутренней ID-карты. Нововведения должны пополнить местные бюджеты на 200 миллионов гривен.

      Новая стоимость оформления биометрического паспорта:

      • до 20 рабочих дней – 682 гривен (ранее – 557 гривен 32 копейки)
      • до 10 рабочих дней – 1034 гривен (ранее – 810 гривен 32 копейки)

      Как оформить биометрический паспорт онлайн?​С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Так, анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ГТС Украины, а также – на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Путешествия Биометрический контроль в Украине Новости Польши Новости Закарпатья
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