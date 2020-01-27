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      На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, есть жертвы, – СМИ

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      Поезд протаранил грузовик, в котором было трое людей / 0312.ua

      В Тячеве поезд переехал грузовик. В кабине находились три человека.

      Местная жительница сообщила в полицию о том, что на въезде в Тячев со стороны Буштино поезд "013 Киев-Солотвино" совершил наезд на автомобиль. Об этом сообщает сайт 0312.ua.

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      Официально последствия ДТП в полиции прокомментируют позже. По неподтвержденным данным один человек погиб.

      ДТП грузовик
      ДТП на Закарпатье / Фото: 0312.ua

      ДТП грузовик
      Поезд протаранил грузовик на Закарпатье / Фото: 0312.ua

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Аварии и ДТП Криминал
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