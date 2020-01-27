На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, есть жертвы, – СМИ
В Тячеве поезд переехал грузовик. В кабине находились три человека.
Местная жительница сообщила в полицию о том, что на въезде в Тячев со стороны Буштино поезд "013 Киев-Солотвино" совершил наезд на автомобиль. Об этом сообщает сайт 0312.ua.
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Официально последствия ДТП в полиции прокомментируют позже. По неподтвержденным данным один человек погиб.
ДТП на Закарпатье / Фото: 0312.ua
Поезд протаранил грузовик на Закарпатье / Фото: 0312.ua
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