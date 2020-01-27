17:07
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, є жертви, – ЗМІ

      174 Читать новость на русском
      Потяг протаранив вантажівку, у якій було троє людей / 0312.ua

      У Тячеві потяг переїхав вантажівку. У кабіні перебували три людини.

      Місцева мешканка повідомила поліцію про те, що на в'їзді у Тячів з боку Буштино потяг "013 Київ-Солотвино" здійснив наїзд на автомобіль. Про це повідомляє сайт 0312.ua.

      Читайте також: ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, зокрема пасажирський автобус – фото, відео

      Офіційно про наслідки ДТП у поліції прокоментують згодом. За непідтвердженими даними одна людина загинула.

      ДТП грузовик
      ДТП на Закарпатті / Фото: 0312.ua

      ДТП грузовик
      Потяго протаранив вантажівку на Закарпатті / Фото: 0312.ua

      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні
      11973
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      Блоги 25
      сьогодні , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 714
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      9352
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1459
      сьогодні , 14:20 Хто підставив Дональда Трампа, або Недоброзичливий інтерес до України
      Блоги 350
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук