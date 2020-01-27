На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, є жертви, – ЗМІ
У Тячеві потяг переїхав вантажівку. У кабіні перебували три людини.
Місцева мешканка повідомила поліцію про те, що на в'їзді у Тячів з боку Буштино потяг "013 Київ-Солотвино" здійснив наїзд на автомобіль. Про це повідомляє сайт 0312.ua.
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Офіційно про наслідки ДТП у поліції прокоментують згодом. За непідтвердженими даними одна людина загинула.
ДТП на Закарпатті / Фото: 0312.ua
Потяго протаранив вантажівку на Закарпатті / Фото: 0312.ua
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