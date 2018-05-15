На Закарпатье пограничники выстрелами остановили контрабандистов, хотевших забросать их камнями

На Закарпатье предполагаемые контрабандисты при пересечении госграницы начали бросать камни в пограничников, на что те ответили выстрелами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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В сообщении говорится, что организаторы незаконной деятельности, которая связана с переправкой через границу запрещенных товаров, пытаются оказывать сопротивление и провокации в сторону пограничников. Так, 15 мая примерно в 2 ночи работники пограничного ведомства наблюдали движение неизвестных вблизи населенного пункта Вилок в сторону госграницы.

Военнослужащие немедленно начали преследование предполагаемых правонарушителей, на что те отреагировали нецензурной бранью, бросанием камней в правоохранителей. Один камень попал в пограничника,

– рассказали в ГПСУ.

Для того, чтобы прекратить провокации, пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. По информации пограничной службы, после этого правонарушители скрылись и спрятались в одном из частных домов. Группа реагирования начала слежку за домом и вызвала представителей участка, которые задержали нападавших.