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На Закарпатье чиновники незаконно вырубали лес и брали взятки

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На Закарпатье чиновники незаконно вырубали лес и брали взятки
На Закарпатье чиновники незаконно вырубали лес и брали взятки / Фото из открытых источников

На Закарпатье разоблачили схему должностных лиц государственного предприятия "Брустурянский лисомыслывгосп", которые с целью получения неправомерной выгоды организовали незаконную вырубку леса и продажу лесопродукции.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

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"В Закарпатской области разоблачили преступную схему должностных лиц ГП "Брустурянского ЛМГ", которые с целью получения неправомерной выгоды организовали незаконную продажу лесопродукции и осуществляли вырубку леса без лесорубочного билета и разрешительных документов", – отмечается в сообщении.

Во время операции силовики разоблачили мастера леса Турбацкого лесничества ГП "Брустурянский ЛМГ" при получении 63 200 гривен, которые он требовал и получил за отпуск 38 метров кубических древесины "ель" по фиктивным документам.

Задержанному объявлено подозрение по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды), он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершение данного преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

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По сообщению правоохранителей, в ходе проведения обысков на территории ГП "Брустурянский ЛМГ" обнаружено и изъято более 500 кубических метров незаконно срубленной древесины породы "ель", без надлежащего учета и бирок для маркировки древесины общей стоимостью около 750 тысяч гривен.

Теги: СБУ Новости Украины Деньги Криминальные новости Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
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