На Закарпатті чиновники незаконно вирубували ліс та брали хабарі

На Закарпатті викрили схему посадовців державного підприємства "Брустурянський лісомисливгосп", які з метою отримання неправомірної вигоди організували незаконну вирубку лісу та продаж лісопродукції.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

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"В Закарпатській області викрито злочинну схему посадовців ДП "Брустурянського ЛМГ", які з метою отримання неправомірної вигоди організували незаконний продаж лісопродукції та здійснювали вирубку лісу без лісорубного квитка та дозвільних документів", – зазначається у повідомленні.



Незаконна вирубка лісу

Під час операції силовики викрили майстра лісу Турбацького лісництва ДП "Брустурянський ЛМГ" при отриманні 63200 гривень, які він вимагав та отримав за відпуск 38 метрів кубічних деревини "ялина" за фіктивними документами.



Вилучені гроші

Затриманому оголошено підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою і поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинення даного злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

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За повідомленням правоохоронців, в ході проведення обшуків на території ДП "Брустурянський ЛМГ" виявлено та вилучено більше 500 метрів кубічних незаконно зрубаної деревини породи "смерека", без належного обліку та бірок для маркування деревини загальною вартістю близько 750 тисяч гривень.