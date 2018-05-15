На Закарпатті прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів, які хотіли закидати їх камінням

На Закарпатті ймовірні контрабандисти при перетині держкордону почали кидати каміння в прикордонників, на що ті відповіли пострілами.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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У повідомленні йдеться, що організатори незаконної діяльності, яка пов'язана з переправленням через кордон заборонених товарів, намагаються чинити спротив та провокації у сторону прикордонників. Так, 15 травня приблизно о 2 ночі працівники прикордонного відомства спостерігали рух невідомих поблизу населеного пункту Вилок у сторону держкордону.

Військовослужбовці негайно розпочали переслідування ймовірних правопорушників, на що ті відреагували нецензурною лайкою та киданням каміння у правоохоронців. Один камінь влучив в прикордонника,

– розповіли у ДПСУ.

Для того, аби припинити провакації, прикордонники здійснили декілька попереджувальних пострілів вгору. За інформацією прикордонної служби, після цього правопорушники втекли та сховались в одному з приватних помешкань. Група реагування почала стеження за будинком та викликала представників поліціі, які затримали нападників.