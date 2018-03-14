Путешественника из Африки задержали ночью 14 февраля на железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)". Во время проверки документов он предъявил на контроль заграничный паспорт гражданина Великобритании.

В ходе проверки пограничники установили, что представленный документ не принадлежит владельцу и используется незаконно. Именно поэтому африканцу не позволили выезд за границу и задержали в административном порядке, сообщает Госпогранслужба.

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Правонарушитель не имел при себе никаких других документов, однако назвался гражданином Гамбии. Из его объяснений стало известно, что паспорт, которым он пытался воспользоваться, принадлежит его брату, а сам он направлялся в Венгрию,

– сообщают пограничники.

Сейчас задержанного доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После установления личности, он будет привлечен к административной ответственности. Кроме того, иностранец будет отвечать за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 357 УК "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".



Правонарушитель не имел при себе никаких других документов, однако назвался гражданином Гамбии



На Закарпатье пограничники задержали африканца с чужим паспортом