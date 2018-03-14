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На Закарпатті прикордонники затримали африканця з чужим паспортом

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На Закарпатті прикордонники затримали африканця з чужим паспортом
На Закарпатті прикордонники затримали африканця з чужим паспортом / Фото з відкритих джерел

Подорожувальника з Африки затримали вночі 14 лютого у залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)". Під час перевірки документів він пред'явив на контроль закордонний паспорт громадянина Великої Британії.

В ході перевірки прикордонники встановили, що поданий документ не належить власнику та використовується незаконно. Саме тому африканцю не дозволили виїзд за кордон та затримали в адміністративному порядку, повідомляє Держприкордонслужба.

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Правопорушник не мав при собі жодних інших документів, проте назвався громадянином Гамбії. З його пояснень стало відомо, що паспорт, яким він намагався скористатись, належить його брату, а сам він прямував до Угорщини,
– повідомляють прикордонники.

Наразі затриманого доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення особи, його буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Окрім того, іноземець відповідатиме за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 ККУ "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".


Правопорушник не мав при собі жодних інших документів, проте назвався громадянином Гамбії


На Закарпатті прикордонники затримали африканця з чужим паспортом

Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Закарпаття Африка
Джерело: 24 Канал
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