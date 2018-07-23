На Закарпатье полицейские избили двух мужчин: селяне устроили бунт

Полицейские жестоко избили двух молодых людей-жителей села Нижние Ворота, Закарпатской области. Один из мужчин потерял сознание, и правоохранители оставили его в канаве, а другого мужчину они вывезли в лес, где продолжили избивать.

Об этом сообщает "Зеркало Закарпатья".

Один из пострадавших мужчин рассказал, что инцидент произошел утром 20 июля. По словам молодого человека, когда он и еще один мужчина возвращались домой, к ним подъехал автомобиль патрульной полиции. Из автомобиля вышли двое патрульных и, якобы, беспричинно избили мужчин.

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Отмечается, что после нанесения полицейскими телесных повреждений один из парней потерял сознание, а когда очнулся, на месте уже никого не было.

Смотрите видео, где житель Закарпатья рассказывает об избиении полицейскими:

По словам второго пострадавшего, его на патрульной машине вывезли в Свалявский район в лес и продолжили бить.

Смотрите видео, где житель Закарпатья рассказывает об избиении полицейскими:

Сейчас один из пострадавших находится на лечении в хирургическом отделении Воловецкой районной больницы. Мужчины сняли побои и обратились к правоохранителям.

Возмущенные инцидентом местные жители 22 июля устроили протест и перекрыли трассу Киев – Чоп. Об этом в Facebook сообщил местный депутат Виктор Повидайчик.

Уважаемые друзья! Только что вернулся с поста патрульной полиции в селе Нижние Ворота. Возмущенные люди перекрыли трассу Киев – Чоп. А дело в том, что полицейские поиздевались над двумя Нижньоворитскими ребятами, зверски избив их,

– написал депутат, добавив к своему сообщению фото ранения одного из пострадавших.