12:51
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 16°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Закарпатье полицейские избили двух мужчин: селяне устроили бунт

185 Читати новину українською
На Закарпатье полицейские избили двух мужчин
На Закарпатье полицейские избили двух мужчин / Фото из открытых источников

Полицейские жестоко избили двух молодых людей-жителей села Нижние Ворота, Закарпатской области. Один из мужчин потерял сознание, и правоохранители оставили его в канаве, а другого мужчину они вывезли в лес, где продолжили избивать.

Об этом сообщает "Зеркало Закарпатья".

Один из пострадавших мужчин рассказал, что инцидент произошел утром 20 июля. По словам молодого человека, когда он и еще один мужчина возвращались домой, к ним подъехал автомобиль патрульной полиции. Из автомобиля вышли двое патрульных и, якобы, беспричинно избили мужчин.

Читайте также: Полиция повязала футбольных фанов в Одессе: фото

Отмечается, что после нанесения полицейскими телесных повреждений один из парней потерял сознание, а когда очнулся, на месте уже никого не было.

Смотрите видео, где житель Закарпатья рассказывает об избиении полицейскими:

По словам второго пострадавшего, его на патрульной машине вывезли в Свалявский район в лес и продолжили бить.

Смотрите видео, где житель Закарпатья рассказывает об избиении полицейскими:

Сейчас один из пострадавших находится на лечении в хирургическом отделении Воловецкой районной больницы. Мужчины сняли побои и обратились к правоохранителям.

Возмущенные инцидентом местные жители 22 июля устроили протест и перекрыли трассу Киев – Чоп. Об этом в Facebook сообщил местный депутат Виктор Повидайчик.

Уважаемые друзья! Только что вернулся с поста патрульной полиции в селе Нижние Ворота. Возмущенные люди перекрыли трассу Киев – Чоп. А дело в том, что полицейские поиздевались над двумя Нижньоворитскими ребятами, зверски избив их,
– написал депутат, добавив к своему сообщению фото ранения одного из пострадавших.

 

Теги: Новости Украины протесты Криминальные новости Скандал столкновения Новости Закарпатья Полиция
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик заборгував нам бій на українській землі
сегодня, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 634
Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире
сегодня, 10:01 Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире
1182
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сегодня, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 516
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
сегодня, 08:07 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
2422
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
22 июля, 22:17 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
400
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Рада признала новый состав Думы нелегитимным
 20 сентября 2016 , 13:44 1
"Евробляхи": какое решение предлагает "Самопомич"
 11 июля , 15:51
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук