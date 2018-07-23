На Закарпатті поліцейські побили двох чоловіків: селяни влаштували бунт

Поліцейські жорстоко побили двох молодиків-жителів села Нижні Ворота Закарпатської області. Один із чоловіків знепритомнів і правоохоронці залишили його в канаві, а іншого чоловіка вони вивезли до лісу, де продовжили бити.

Про це повідомляє "Дзеркало Закарпаття".

Один із потерпілих чоловіків розповів, що інцидент трапився вранці 20 липня. За словами молодика, коли він та ще один чоловік поверталися додому, до них під'їхало авто патрульної поліції. З автомобіля вийшли двоє патрульних і, нібито, безпричинно побили чоловіків.

Читайте також: Поліція пов’язала футбольних фанів в Одесі: фото

Зазначається, що після нанесення поліцейськими тілесних ушкоджень один з молодиків знепритомнів, а коли прийшов до тями, на місці вже нікого не було.

Дивіться відео, де житель Закарпаття розповідає про побиття поліцейськими:

За словами другого потерпілого, його на патрульній машині вивезли до Свалявського району в ліс і продовжили бити.

Дивіться відео, де житель Закарпаття розповідає про побиття поліцейськими:

Наразі один з потерпілих перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні Воловецької районної лікарні. Чоловіки зняли побої і звернулися до правоохоронців.

Обурені інцидентом місцеві жителі 22 липня влаштували протест і перекрили трасу Київ – Чоп. Про це у Facebook сповістив місцевий депутат Віктор Повідайчик.

Шановні друзі! Щойно повернувся з поста патрульної поліції в селі Нижні Ворота. Обурені люди перекрили трасу Київ – Чоп. А справа в тому, що поліцейські познущалися над двома Нижньоворітськими хлопцями, по-звірячому побивши їх,

– написав депутат, додавши до свого допису фото поранення одного з потерпілих.