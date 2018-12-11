На Закарпатье произошла масштабная утечка нефти

Во вторник, 11 декабря, на Закарпатье в Мукачевском районе из-за разгерметизации в системе нефтепровода вылилась сырая нефть на 250 квадратов. Однако угрозы загрязнения рек нет.

Об этом сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

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Известно, что из-за разлива нефти загрязнилась территория на 250 квадратных метрах. На место выехали аварийные бригады. Более того, чтобы предотвратить распространение загрязнения, рядом выкопали ямы-ловушки, из которых нефть откачивают в цистерны.

Расстояние прорыва трубы к ближайшему жилому дому – около километра, угрозы загрязнения водоемов нет,

– сказал Москаль.

Кроме того, председатель Закарпатской облгосадминистрации добавил, что не исключено, что разлив нефти произошел в результате несанкционированной врезки. Однако, окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже.