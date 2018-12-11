На Закарпатті стався масштабний витік нафти

У вівторок, 11 грудня, на Закарпатті в Мукачівському районі через розгерметизацію в системі нафтопроводу вилилася сира нафта на 250 квадратів. Проте загрози забруднення річок немає.

Про це повідомив голова Закарпатської Облдержадміністрації Геннадій Москаль.

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Відомо, що через розлив нафти забруднилася територія на 250 квадратних метрах. На місце виїхали аварійні бригади. Більше того, аби запобігти поширенню забруднення, поруч викопали ями-уловлювачі, з яких нафту відкачують у цистерни.

Відстань прориву труби до найближчого житлового будинку – близько кілометра, загрози забруднення водойм немає,

– сказав Москаль.

Крім того, голова Закарпатської Облдержадміністрації додав, що не виключено, що вилив нафти стався внаслідок несанкціонованої врізки. Однак, остаточна причина розгерметизації нафтопроводу буде відома пізніше.