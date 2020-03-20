На Закарпатье пытались вывезти из Украины 80 тысяч респираторов: фото

Закарпатские таможенники задержали грузовик с 80 тысячами респираторов в пункте пропуска "Тиса". Стоимость запрещенного груза – более 137 тысяч долларов.

Почти 700-килограммовый груз осмотрели эксперты и обнаружили, что маркировка на упаковках и количество не соответствует указанному в сопроводительных документах. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни Гостаможслужбы.

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Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли респираторы до решения суда.



Стоимость груза – 137 тысяч долларов / Фото Закарпатской таможни Гостаможслужбы



Вес груза – 697 килограммов / Фото Закарпатской таможни Гостаможслужбы

Отметим, что украинское правительство приняло решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов до 1 июня 2020 года.





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