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      На Закарпатье пытались вывезти из Украины 80 тысяч респираторов: фото

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      Закарпатские таможенники задержали грузовик с 80 тысячами респираторов в пункте пропуска "Тиса". Стоимость запрещенного груза – более 137 тысяч долларов.

      Почти 700-килограммовый груз осмотрели эксперты и обнаружили, что маркировка на упаковках и количество не соответствует указанному в сопроводительных документах. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни Гостаможслужбы.

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      Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли респираторы до решения суда.


      Стоимость груза – 137 тысяч долларов / Фото Закарпатской таможни Гостаможслужбы

      Вес груза – 697 килограммов / Фото Закарпатской таможни Гостаможслужбы

      Отметим, что украинское правительство приняло решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов до 1 июня 2020 года.



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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Государственная таможенная служба Новости Закарпатья
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