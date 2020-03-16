Украина полностью запретила экспорт средств защиты от коронавируса

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов.

Речь идет о медицинских масках, дезинфикаторах и других средствах защиты от инфекции. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. Об этом сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончарук на своем телеграм-канале.

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Комиссия приняла решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов не только для физических лиц (как было раньше), но и для юридических лиц,

– говорится в сообщении Гончаренко.

Ранее ввести такое и многие другие строгие ограничения Кабмин просил президент Владимир Зеленский. Известно, что в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен. Министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил также отмену междугородних пассажирских, авиа-, железнодорожных и автобусных перевозок по Украине.