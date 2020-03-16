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      Украина полностью запретила экспорт средств защиты от коронавируса

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      Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов.

      Речь идет о медицинских масках, дезинфикаторах и других средствах защиты от инфекции. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. Об этом сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончарук на своем телеграм-канале.

      Ранее Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

      Комиссия приняла решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов не только для физических лиц (как было раньше), но и для юридических лиц,
      – говорится в сообщении Гончаренко.

      Ранее ввести такое и многие другие строгие ограничения Кабмин просил президент Владимир Зеленский. Известно, что в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен. Министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил также отмену междугородних пассажирских, авиа-,  железнодорожных и автобусных перевозок по Украине.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Алексей Гончаренко Кабинет Министров Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики
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