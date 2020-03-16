Україна повністю заборонила експорт засобів захисту від коронавірусу

Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій за головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля прийняла рішення про заборону експорту необхідних для боротьби із коронавірусом виробів та матеріалів.

Йдеться про медичні маски, дезінфікатори та інші засоби захисту від інфекції. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду. Про це інформує нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончарук на своєму телеграм-каналі.

Раніше Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

Комісія прийняла рішення про заборону експорту необхідних для боротьби з коронавірусів виробів і матеріалів не тільки для фізичних осіб (як було раніше), а й для юридичних осіб,

– мовиться у повідомленні Гончаренка.

Раніше ввести таке та багато інших суворих обмежень Кабмін просив президент Володимир Зеленський. Наразі відомо, що у Києві, Харкові та Дніпрі упродовж 17 березня 2020 року закриють метрополітен.Міністр інфраструктури Владислав Криклій підтвердив також скасування міжміських пасажирських авіа залізничних та автобусних перевезень по Україні.