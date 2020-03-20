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      На Закарпатті намагались вивезти з України 80 тисяч респіраторів: фото

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      Митники зупинили вантаж з 80 тисяч респіраторів / Zak Insider

      Закарпатські митники затримали вантажівку з 80 тисячами респіраторів у пункті пропуску "Тиса". Вартість забороненого вантажу – понад 137 тисяч доларів.

      Майже 700-кілограмовий вантаж оглянули експерти і виявили, що маркування на упаковках та кількість не відповідає вказаному у супровідних документах. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської митниці Держмитслужби.

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      Митники склали протокол про порушення митних правил та вилучили респіратори до рішення суду.


      Вартість вантажу – 137 тисяч доларів / Фото Закарпатської митниці Держмитслужби


      Вага вантажу – 697 кілограмів / Фото Закарпатської митниці Держмитслужби

      Зазначимо, що український уряд ухвалив рішення про заборону експорту необхідних для боротьби із коронавірусом виробів та матеріалів до 1 червня 2020 року.


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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Державна митна служба Новини Закарпаття
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