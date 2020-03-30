06:40
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На Закарпатье расцвели сакуры и магнолии: фото и видео

      - Читати новину українською
      В Ужгороде активно цветут сакуры / Фейсбук-страница Мирослава Финзя

      В Ужгороде и Мукачево из-за теплой погоды началось цветение сакур и магнолий. В конце апреля и в начале мая деревья расцветут по максимуму.

      Пик цветения магнолий и сакур будет через 2-3 недели, однако из-за значительного потепления города Закарпатья – уже в цвете. Закарпатцы активно делятся фото в соцсетях.

      К теме На Закарпатье горела Долина нарциссов: фото


      Пик цветения сакуры – через две недели/ Фото с фейсбук-страницы Мирослава Финзя


      Сакуры привлекают много туристов / Фото с фейсбук-страницы Мирослава Финзя


      В Мукачево расцветает магнолия / Фото Mukachevo.net


      Почки магнолии появились из-за теплой погоды /Фото Mukachevo.net

      Сакура на Закарпатье:

      • Японская вишня на Закарпатье расцветает во второй половине апреля. Именно тогда – пик наплыва туристов.
      • Одна из легенд говорит, что сакура в Ужгород попала благодаря японцам, которые везли ее в подарок императору Францу-Иосифу I. Они остановились в Мукачево на ночлег. Местные жители украли саженцы и продали их в Ужгород.
      • Официальная версия другая – первое упоминание о японской вишне в Ужгороде встречается в письменных источниках XIV века, когда местные феодалы сажали в саду деревья, завезенные из Италии.
      • Массово сакура была завезена в Ужгород в 20-30-х годах прошлого столетия, когда нынешняя территория Закарпатья находилась в составе Чехословакии.
      • В мире – более 400 видов сакур, на Закарпатье их – 10.
      • Ежегодно только в Ужгороде высаживают около сотни сакур – на замену старым деревьям.

      Интересно о магнолии:

      • Дерево названо в честь ботаника Пьера Маньоля.
      • Магнолия насчитывает более 200 видов и принадлежит к старейшим жителям планеты.
      • В Украину магнолия попала из Северной Америки, где ее называют огуречным деревом.
      • Цветок магнолии теплый на ощупь.

      Смотрите видео из Ужгорода:

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Погода Экология Ужгород Новости Закарпатья
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:30 Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег
      Новини України 2009
      29 марта , 23:47 На Донетчине четыре новых случая Covid-19: все в Мариуполе
      Лікування 748
      сегодня , 01:55 Правительство определилось с изменениями в госбюджет: что предлагают
      Новини України 7781
      сегодня , 05:59 Обсервация прибывших из-за рубежа отныне обязательна, – Криклий
      Новини України 173
      сегодня , 03:11 Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать
      Новини України 345
      сегодня , 03:59 29,5 гривны за доллар и каждый 10-й безработный: Кабмин заметно изменил прогнозы на 2020-й
      Новини України 497
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака
      Гороскоп 336
      сегодня , 00:15 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: уже заболели ровно 60 человек
      Лікування 20661
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 22:57 Главные новости 29 марта: изменения в госбюджете, скандал с братом Ермака
      Ірина Вихрущ
      29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
      Анастасія Лукашевська
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук