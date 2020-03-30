На Закарпатье расцвели сакуры и магнолии: фото и видео
В Ужгороде и Мукачево из-за теплой погоды началось цветение сакур и магнолий. В конце апреля и в начале мая деревья расцветут по максимуму.
Пик цветения магнолий и сакур будет через 2-3 недели, однако из-за значительного потепления города Закарпатья – уже в цвете. Закарпатцы активно делятся фото в соцсетях.
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Пик цветения сакуры – через две недели/ Фото с фейсбук-страницы Мирослава Финзя
Сакуры привлекают много туристов / Фото с фейсбук-страницы Мирослава Финзя
В Мукачево расцветает магнолия / Фото Mukachevo.net
Почки магнолии появились из-за теплой погоды /Фото Mukachevo.net
Сакура на Закарпатье:
- Японская вишня на Закарпатье расцветает во второй половине апреля. Именно тогда – пик наплыва туристов.
- Одна из легенд говорит, что сакура в Ужгород попала благодаря японцам, которые везли ее в подарок императору Францу-Иосифу I. Они остановились в Мукачево на ночлег. Местные жители украли саженцы и продали их в Ужгород.
- Официальная версия другая – первое упоминание о японской вишне в Ужгороде встречается в письменных источниках XIV века, когда местные феодалы сажали в саду деревья, завезенные из Италии.
- Массово сакура была завезена в Ужгород в 20-30-х годах прошлого столетия, когда нынешняя территория Закарпатья находилась в составе Чехословакии.
- В мире – более 400 видов сакур, на Закарпатье их – 10.
- Ежегодно только в Ужгороде высаживают около сотни сакур – на замену старым деревьям.
Интересно о магнолии:
- Дерево названо в честь ботаника Пьера Маньоля.
- Магнолия насчитывает более 200 видов и принадлежит к старейшим жителям планеты.
- В Украину магнолия попала из Северной Америки, где ее называют огуречным деревом.
- Цветок магнолии теплый на ощупь.
Смотрите видео из Ужгорода:
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