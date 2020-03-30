На Закарпатье расцвели сакуры и магнолии: фото и видео

В Ужгороде и Мукачево из-за теплой погоды началось цветение сакур и магнолий. В конце апреля и в начале мая деревья расцветут по максимуму.

Пик цветения магнолий и сакур будет через 2-3 недели, однако из-за значительного потепления города Закарпатья – уже в цвете. Закарпатцы активно делятся фото в соцсетях.

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Пик цветения сакуры – через две недели/ Фото с фейсбук-страницы Мирослава Финзя



Сакуры привлекают много туристов / Фото с фейсбук-страницы Мирослава Финзя



В Мукачево расцветает магнолия / Фото Mukachevo.net





Почки магнолии появились из-за теплой погоды /Фото Mukachevo.net

Сакура на Закарпатье:

Японская вишня на Закарпатье расцветает во второй половине апреля. Именно тогда – пик наплыва туристов.

на Закарпатье расцветает во второй половине апреля. Именно тогда – пик наплыва туристов. Одна из легенд говорит, что сакура в Ужгород попала благодаря японцам, которые везли ее в подарок императору Францу-Иосифу I. Они остановились в Мукачево на ночлег. Местные жители украли саженцы и продали их в Ужгород.

Официальная версия другая – первое упоминание о японской вишне в Ужгороде встречается в письменных источниках XIV века, когда местные феодалы сажали в саду деревья, завезенные из Италии.

Массово сакура была завезена в Ужгород в 20-30-х годах прошлого столетия, когда нынешняя территория Закарпатья находилась в составе Чехословакии.

В мире – более 400 видов сакур, на Закарпатье их – 10.

Ежегодно только в Ужгороде высаживают около сотни сакур – на замену старым деревьям.

Интересно о магнолии:

Дерево названо в честь ботаника Пьера Маньоля.

Магнолия насчитывает более 200 видов и принадлежит к старейшим жителям планеты.

В Украину магнолия попала из Северной Америки, где ее называют огуречным деревом.

Цветок магнолии теплый на ощупь.

Смотрите видео из Ужгорода: