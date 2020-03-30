На Закарпатті розцвіли сакури та магнолії: фото і відео
В Ужгороді та Мукачеві через теплу погоду почалось цвітіння сакур та магнолій. Наприкінці квітня та на початку травня дерева розквітнуть по-максимуму.
Пік цвітіння магнолій та сакур буде через 2 – 3 тижні, проте через значне потепління міста Закарпаття – вже у цвіті. Закарпатці активно діляться фотознімками у соцмережах.
До теми На Закарпатті горіла Долина нарцисів: фото
Пік цвітіння сакури – через два тижні / Фото з фейсбук-сторінки Мирослава Фінзя
Сакури приваблюють багатьох туристів / Фото з фейсбук-сторінки Мирослава Фінзя
У Мукачеві розцвітає магнолія / Фото Mukachevo.net
Бруньки магнолії з'явились через теплу погоду /Фото Mukachevo.net
Сакура на Закарпатті:
- Японська вишня на Закарпатті розцвітає у другій половині квітня. Саме тоді – пік напливу туристів.
- Одна з легенд каже, що сакура до Ужгорода потрапила завдяки японцям, які везли її на подарунок імператорові Францу-Йосифу I. Вони зупинились у Мукачеві на нічліг. Місцеві жителі вкрали саджанці і продали їх в Ужгород.
- Офіційна версія інша – перша згадка про японську вишню в Ужгороді зустрічається в письмових джерелах XIV століття – коли місцеві феодали насаджували в саду дерева, завезені з Італії.
- Масово сакура була завезена в Ужгород у 20 – 30-х роках минулого століття, коли нинішня територія Закарпаття перебувала у складі Чехословаччини.
- У світі – понад 400 видів сакур, на Закарпатті їх – 10.
- Щороку лише в Ужгороді висаджують близько сотні сакур – на заміну старим деревам.
Цікаво про магнолію:
- Дерево назване на честь ботаніка П’єра Маньоля.
- Магнолія налічує понад 200 видів і належить до найстаріших жителів планети.
- В Україну магнолія потрапила з Північної Америки, де її називають огірковим деревом.
- Квітка магнолії тепла на дотик.
Дивіться відео з Ужгорода:
Читайте також
-
Прогноз погоди на 30 березня: в Україну суне значне похолодання і снігсьогодні , 06:30
-
Період пандемії: як проводять дезінфекцію службових тваринсьогодні , 06:20
-
29,5 гривні за долар і кожен 10-й безробітний: уряд суттєво змінив економічні прогнози на 2020-йсьогодні , 03:50
-
Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: вже захворіли рівно 60 людейсьогодні , 00:11