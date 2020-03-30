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      На Закарпатті розцвіли сакури та магнолії: фото і відео

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      В Ужгороді активно цвітуть сакури / Фейсбук-сторінка Мирослава Фінзя

      В Ужгороді та Мукачеві через теплу погоду почалось цвітіння сакур та магнолій. Наприкінці квітня та на початку травня дерева розквітнуть по-максимуму.

      Пік цвітіння магнолій та сакур буде через 2 – 3 тижні, проте через значне потепління міста Закарпаття – вже у цвіті. Закарпатці активно діляться фотознімками у соцмережах.

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      Пік цвітіння сакури – через два тижні / Фото з фейсбук-сторінки Мирослава Фінзя


      Сакури приваблюють багатьох туристів / Фото з фейсбук-сторінки Мирослава Фінзя


      У Мукачеві розцвітає магнолія / Фото Mukachevo.net


      Бруньки магнолії з'явились через теплу погоду /Фото Mukachevo.net

      Сакура на Закарпатті:

      • Японська вишня на Закарпатті розцвітає у другій половині квітня. Саме тоді – пік напливу туристів.
      • Одна з легенд каже, що сакура до Ужгорода потрапила завдяки японцям, які везли її на подарунок імператорові Францу-Йосифу I. Вони зупинились у Мукачеві на нічліг. Місцеві жителі вкрали саджанці і продали їх в Ужгород.
      • Офіційна версія інша – перша згадка про японську вишню в Ужгороді зустрічається в письмових джерелах XIV століття – коли місцеві феодали насаджували в саду дерева, завезені з Італії.
      • Масово сакура була завезена в Ужгород у 20 – 30-х роках минулого століття, коли нинішня територія Закарпаття перебувала у складі Чехословаччини.
      • У світі – понад 400 видів сакур, на Закарпатті їх – 10.
      • Щороку лише в Ужгороді висаджують близько сотні сакур – на заміну старим деревам.

      Цікаво про магнолію:

      • Дерево назване на честь ботаніка П’єра Маньоля.
      • Магнолія налічує понад 200 видів і належить до найстаріших жителів планети.
      • В Україну магнолія потрапила з Північної Америки, де її називають огірковим деревом.
      • Квітка магнолії тепла на дотик.

      Дивіться відео з Ужгорода:

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Погода Екологія Ужгород Новини Закарпаття
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