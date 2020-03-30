На Закарпатті розцвіли сакури та магнолії: фото і відео

В Ужгороді та Мукачеві через теплу погоду почалось цвітіння сакур та магнолій. Наприкінці квітня та на початку травня дерева розквітнуть по-максимуму.

Пік цвітіння магнолій та сакур буде через 2 – 3 тижні, проте через значне потепління міста Закарпаття – вже у цвіті. Закарпатці активно діляться фотознімками у соцмережах.

До теми На Закарпатті горіла Долина нарцисів: фото



Пік цвітіння сакури – через два тижні / Фото з фейсбук-сторінки Мирослава Фінзя



Сакури приваблюють багатьох туристів / Фото з фейсбук-сторінки Мирослава Фінзя



У Мукачеві розцвітає магнолія / Фото Mukachevo.net





Бруньки магнолії з'явились через теплу погоду /Фото Mukachevo.net

Сакура на Закарпатті:

Японська вишня на Закарпатті розцвітає у другій половині квітня. Саме тоді – пік напливу туристів.

на Закарпатті розцвітає у другій половині квітня. Саме тоді – пік напливу туристів. Одна з легенд каже, що сакура до Ужгорода потрапила завдяки японцям, які везли її на подарунок імператорові Францу-Йосифу I. Вони зупинились у Мукачеві на нічліг. Місцеві жителі вкрали саджанці і продали їх в Ужгород.

Офіційна версія інша – перша згадка про японську вишню в Ужгороді зустрічається в письмових джерелах XIV століття – коли місцеві феодали насаджували в саду дерева, завезені з Італії.

Масово сакура була завезена в Ужгород у 20 – 30-х роках минулого століття, коли нинішня територія Закарпаття перебувала у складі Чехословаччини.

У світі – понад 400 видів сакур, на Закарпатті їх – 10.

Щороку лише в Ужгороді висаджують близько сотні сакур – на заміну старим деревам.

Цікаво про магнолію:

Дерево назване на честь ботаніка П’єра Маньоля.

Магнолія налічує понад 200 видів і належить до найстаріших жителів планети.

В Україну магнолія потрапила з Північної Америки, де її називають огірковим деревом.

Квітка магнолії тепла на дотик.

Дивіться відео з Ужгорода: