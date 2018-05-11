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На Закарпатье со школы сняли венгерский флаг, потому что приехал Гройсман, – СМИ

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Перед визитом Гройсмана со школы на Закарпатье венгерский флаг сняли
Перед визитом Гройсмана со школы на Закарпатье венгерский флаг сняли / Mukachevo.net

10 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществляет рабочий визит на Закарпатье. Перед тем, как глава Кабмина приехал посетить общеобразовательную школу №10 имени Дойко Габора в Ужгороде, с фасада заведения исчез венгерский флаг.

Об этом пишет местное издание Mukachevo.net.

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Отмечается, что это не был государственный флаг Венгрии, а флаг венгерской нации, который является юридически разрешенным украинским законодательством. Висел флаг на фасаде рядом с украинским.

Как рассказала собственный корреспондент государственного информационного агентства Укринформ Татьяна Когутич, утром еще флаги висели, а за несколько часов до визита Владимира Гройсмана венгерский стяг исчез с фасада, где остался только украинский.

"Ждем Гройсмана. Сняли венгерский флаг на венгерской школе. Чтобы лишний раз не раздражать. В 10 венгерской школе запланировано "экскурсию" для премьера", – сообщила журналистка на своей странице в Facebook.

Добавим, что в администрации школы произошедшее пока не прокомментировали.

Напомним, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обнародовал три условия, после выполнения которых Украиной официальный Будапешт отменит свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Владимир Гройсман Венгрия Образование
Источник: 24 Канал
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