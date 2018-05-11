На Закарпатті зі школи зняли угорський прапор, бо приїхав Гройсман, – ЗМІ

10 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснює робочий візит на Закарпаття. Перед тим, як очільник Кабміну приїхав, аби відвідати загальноосвітню школу №10 імені Дойко Габора в Ужгороді, з фасаду закладу зник угорський прапор.

Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.

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Зазначається, що це не був державний прапор Угорщини, а прапор угорської нації, який є юридично дозволеним українським законодавством. Висів стяг на фасаді поруч з українським.

Як розповіла власний кореспондент державної інформаційної агенції Укрінформ Тетяна Когутич, зранку ще прапори висіли, а за кілька годин до візиту Володимира Гройсмана угорський стяг зник з фасаду, де залишився лише український.

"Чекаємо на Гройсмана. Зняли угорський прапор на угорській школі. Щоб лишній раз не дратувати. В 10 угорській школі заплановано "екскурсію" для прем'єра", – зазанчила журналістка на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що в адміністрації школи подію поки не прокоментували.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оприлюднив три умови, після викоання яких Україною офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.