20:23
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Закарпатті зі школи зняли угорський прапор, бо приїхав Гройсман, – ЗМІ

1497 Читать новость на русском
Перед візитом Гройсмана зі школи на Закарпатті зняли угорський прапор
Перед візитом Гройсмана зі школи на Закарпатті зняли угорський прапор / Mukachevo.net

10 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснює робочий візит на Закарпаття. Перед тим, як очільник Кабміну приїхав, аби відвідати загальноосвітню школу №10 імені Дойко Габора в Ужгороді, з фасаду закладу зник угорський прапор.

Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.

Читайте також: Москаль пояснив, хто та чому намагався зробити "другий Крим" на Закарпатті

Зазначається, що це не був державний прапор Угорщини, а прапор угорської нації, який є юридично дозволеним українським законодавством. Висів стяг на фасаді поруч з українським.

Як розповіла власний кореспондент державної інформаційної агенції Укрінформ Тетяна Когутич, зранку ще прапори висіли, а за кілька годин до візиту Володимира Гройсмана угорський стяг зник з фасаду, де залишився лише український.

"Чекаємо на Гройсмана. Зняли угорський прапор на угорській школі. Щоб лишній раз не дратувати. В 10 угорській школі заплановано "екскурсію" для прем'єра", – зазанчила журналістка на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що в адміністрації школи подію поки не прокоментували. 

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оприлюднив три умови, після викоання яких Україною офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Новини Закарпаття Угорщина Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 94
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 283
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1889
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1151
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук