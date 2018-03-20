На Закарпатье вспыхнул масштабный пожар в торговом центре: фото
Во вторник утром, 20 марта, в селе Нересница Тячевского района Закарпатья вспыхнул сильный пожар в четырехэтажном торговом центре, расположенном на улице Мира.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Так, получив в 7:08 сообщение о пожаре, чрезвычайники направили на место происшествия пожарных 8-й Государственной пожарно-спасательной части Тячева, Государственного пожарно-спасательного поста Дубового и пожарных местных пожарных команд населенных пунктов Угля, Нересниця и Тересва.
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Отмечается, что в 8:35 пожар удалось локализовать. Приблизительная площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.
Ликвидация пожара продолжается. На месте работает 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 членов личного состава.
Огонь полностью охватил здание супермаркета
Пожарные до сих пор ликвидируют возгорание