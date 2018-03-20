На Закарпатті спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі: фото
У вівторок вранці, 20 березня, у селі Нересниця Тячівського району Закарпаття спалахнула сильна пожежа в чотириповерховому торговому центрі, розташованому на вулиці Миру.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
Так, отримавши о 7:08 повідомлення про пожежу, надзвичайники скерували на місце події вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Тячева, Державного пожежно-рятувального поста Дубового та вогнеборців місцевих пожежних команд населених пунктів Угля, Нересниця та Тересва.
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Зазначається, що о 8:35 пожежу вдалося локалізувати. Приблизна площа загоряння становить близько 1000 квадратних метрів.
Ліквідація пожежі триває. На місці працює 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 членів особового складу.
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