Политика санкций Соединенных Штатов Америки против России показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит применять их, чтобы сдержать агрессию Кремля. Кроме того, Москва сама виновата в том, что попала под удар Запада, ведь незаконно аннексировала украинский Крым.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что антироссийские санкции США – важный инструмент, который имеет целью изменить поведение России.

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Санкции – очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее неподобающим поведением, чтобы изменить это поведение,

– сказал он.

В то же время, президент Финляндии Саули Ниинистьо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Москва сама виновата в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

"Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто", – заявил Ниинистьо.

В то же время финский президент добавил, что его страна намерена во время своего председательства в Евросоюзе вести с Россией диалог, ведь с соседями следует поддерживать настолько хорошие отношения, насколько это возможно.

Какие убытки понесла Россия из-за санкций Запада?

Российская Федерация незаконно аннексировала Крым 5 лет назад. Украина и мировое сообщество не признали оккупацию полуострова и ввели жесткие санкции против Кремля. Из-за этого РФ потеряла более 150 миллиардов долларов и 10% своего внутреннего валового продукта.



Такое экономическое положение более всего сказалось на простых россиянах. Их доходы едва превышают 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц. В оккупированном Крыму ситуация еще хуже – доходы местных жителей составляют 22 тысяч рублей.