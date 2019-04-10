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      На Западе рассказали, как будут сдерживать агрессию России против Украины и мира

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      Санкции запада против России являются эффективными
      Санкции запада против России являются эффективными / Фото из открытых источников

      Политика санкций Соединенных Штатов Америки против России показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит применять их, чтобы сдержать агрессию Кремля. Кроме того, Москва сама виновата в том, что попала под удар Запада, ведь незаконно аннексировала украинский Крым.

      Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что антироссийские санкции США – важный инструмент, который имеет целью изменить поведение России.

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      Санкции – очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее неподобающим поведением, чтобы изменить это поведение,
      – сказал он.

      В то же время, президент Финляндии Саули Ниинистьо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Москва сама виновата в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

      "Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто", – заявил Ниинистьо.

      В то же время финский президент добавил, что его страна намерена во время своего председательства в Евросоюзе вести с Россией диалог, ведь с соседями следует поддерживать настолько хорошие отношения, насколько это возможно.

      Какие убытки понесла Россия из-за санкций Запада?
      Российская Федерация незаконно аннексировала Крым 5 лет назад. Украина и мировое сообщество не признали оккупацию полуострова и ввели жесткие санкции против Кремля. Из-за этого РФ потеряла более 150 миллиардов долларов и 10% своего внутреннего валового продукта.

      Такое экономическое положение более всего сказалось на простых россиянах. Их доходы едва превышают 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц. В оккупированном Крыму ситуация еще хуже – доходы местных жителей составляют 22 тысяч рублей.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Финляндия Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России Санкции
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