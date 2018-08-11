На Западе Украины объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и граде в западных регионах Украины.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр информирует ГСЧС Украины.

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Во второй половине дня 11 августа и ночью 12 августа в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 метров за секунду,

– говорится в сообщении.

Также спасатели предупреждают о возможном подъеме уровней воды в реках бассейнов Сяна и Днестра.