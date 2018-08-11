На Заході України оголосили штормове попередження
Синоптики попереджають про грози, шквали та град у західних регіонах України.
Про це з посиланням на Укргідрометцентр інформує ДСНС України.
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У другій половині дня 11 серпня та вночі 12 серпня у західних областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.
Також рятувальники попереджають про можливий підйом рівнів води на річках басейнів Сяну та Дністра.
Джерело: 24 канал
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