На Запорожье бойцы осваивали мощное оружие: яркое видео

5 октября в Украине отмечают День бойца территориальной обороны – новый профессиональный праздник, учрежденный с началом войны с Россией. По случаю этого дня бойцы 110 бригады в Запорожье не только получали награды, но и отрабатывали военные навыки.

Запорожские бойцы территориальной обороны учились стрелять из автоматов, пулеметов и гранатометов. Что интересно, все они до войны были гражданскими, большинство – пожилые мужчины, которые когда-то служили в советской армии. А молодые – вообще никогда не были в армии.

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Однако, по их словам, у всех единая цель – защищать свой дом от врага.

Справка: бригады бойцов территориальной обороны начали создавать во всех областях Украины 5 лет назад. Бойцы защищают объекты инфраструктуры и границы, борются с диверсантами и антигосударственными проявлениями.

"А где должен быть мужчина? Если есть жена, дети, если есть Родина, есть побратимы. Видимо, это и является самой большой мотивацией. На наших шевронах все написано:"Защитим свой дом". Мы отсюда никуда не уйдем", – объяснил боец 110-й бригады Игорь Мельник.



Учения бойцов на Запорожье

Военные учились стрелять из автоматов, гранатометов и пулеметов

Что известно о 110 бригаду теробороны?

110 бригаду теробороны сформировали на Запорожье в 2018 году, в ней – шесть батальонов по всей области. Командование постоянно повышает боеспособность состава. Командир батальона Евгений Шушляпин уверяет: "Пополняется личный состав батальона, проводятся стрелковые дни неоднократно, проводятся тактические занятия, проводятся занятия по тактической медицины, со стрелковым оружием".