На Запоріжжі бійці опановували потужну зброю: яскраве відео

5 жовтня в Україні відзначають День бійця територіальної оборони – нове професійне свято, засноване з початком війни з Росією. З нагоди цього дня бійці 110 бригади в Запоріжжі не лише отримували відзнаки, а й відпрацьовували військові навички.

Запорізькі тероборонівці вчились стріляти з автоматів, кулеметів та гранатометів. Що цікаво, всі вони до війни були цивільними, більшість – літні чоловіки, які колись служили у радянській армії. А молодші – взагалі ніколи не були в армії.

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Однак, за їхніми словами, у всіх єдина мета – боронити свій дім від ворога.

Довідка: бригади тероборонівці почали створювати у всіх областях України 5 років тому. Бійці захищають об'єкти інфраструктури і кордону, борються з диверсантами та антидержавними проявами.

"А де має бути чоловік? Якщо є жінка, діти, якщо є Батьківщина, є побратими. Мабуть, це і є мотивація дуже велика. На наших шевронах все написане: "Захистимо свій дім". Ми звідси нікуди не підемо", – пояснив боєць 110-ї бригади Ігор Мельник.



Навчання бійців у Запоріжжі



Військові вчились стріляти з автоматів, гранатометів та кулеметів

Що відомо про 110 бригаду тероборони? 110 бригада тероборони сформували на Запоріжжі у 2018 році, у ній – шість батальйонів по всій області. Командування постійно підвищує боєздатність складу. Командир батальйону Євген Шушляпін запевняє: "

Поповнюється особовий склад батальйону, проводяться стрілецькі дні неодноразово, проводяться тактичні заняття, проводяться заняття з тактичної медицини, зо стрілкової зброї".