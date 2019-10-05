На Донбасі загинув молодий військовий: фото та ім’я героя
Окупанти 4 жовтня обстріляли Донбас. На одній із передових позицій загинув старший солдат 1 окремої танкової Сіверської бригади Олег Ремінний.
Олег Ремінний родом з міста Шпола, що на Черкащині. Військовому було лише 33 роки.
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У 1 окремій танковій Сіверській бригаді у фейсбуці повідомили, що Олега Ремінного призвали на службу у 2017 році механіком-водієм. Він з перших днів боронив кордони країни на Донбасі.
Він був щирим, він був справжнім. Він прагнув миру і для цього виборював перемогу. Він віддав своє життя за те, у що вірив – за Україну, за свободу і честь українського народу,
– пригадали у бригаді загиблого.
На Донбасі загинув Олег Ремінний/ Фото з фейсбуку 1 окремої танкової Сіверської бригади
Упродовж доби 4 жовтня російські окупаційні сили 32 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього 1 український військовий загинув, ще 3 – зазнали поранень різного ступеня важкості. Окрім того, вже 5 жовтня на передовій було поранено ще 1 українського бійця.
Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.
Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу
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