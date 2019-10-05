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      На Донбасі загинув молодий військовий: фото та ім’я героя

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Окупанти 4 жовтня обстріляли Донбас. На одній із передових позицій загинув старший солдат 1 окремої танкової Сіверської бригади Олег Ремінний.

      Олег Ремінний родом з міста Шпола, що на Черкащині. Військовому було лише 33 роки.

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      У 1 окремій танковій Сіверській бригаді у фейсбуці повідомили, що Олега Ремінного призвали на службу у 2017 році механіком-водієм. Він з перших днів боронив кордони країни на Донбасі.

      Він був щирим, він був справжнім. Він прагнув миру і для цього виборював перемогу. Він віддав своє життя за те, у що вірив – за Україну, за свободу і честь українського народу,
      – пригадали у бригаді загиблого.

      загиблий оос війна олег ремінний
      На Донбасі загинув Олег Ремінний/ Фото з фейсбуку 1 окремої танкової Сіверської бригади

      Упродовж доби 4 жовтня російські окупаційні сили 32 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього 1 український військовий загинув, ще 3 – зазнали поранень різного ступеня важкості. Окрім того, вже 5 жовтня на передовій було поранено ще 1 українського бійця.

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Жертви Новини Черкас Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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