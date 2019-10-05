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      На Донбассе погиб молодой военный: фото и имя героя

      25 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      Оккупанты 4 октября обстреляли Донбасс. На одной из передовых позиций погиб старший солдат 1 отдельной танковой Северской бригады Олег Реминный.

      Олег Реминный родом из города Шпола, что на Черкасщине. Военному было всего 33 года.

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      В 1 отдельной танковой Северской бригаде в фейсбуке сообщили, что Олега Реминного призвали на службу в 2017 году механиком-водителем. Он с первых дней защищал границы страны на Донбассе.

      Он был искренним, он был настоящим. Он стремился к миру и для этого боролся за победу. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, – за Украину, за свободу и честь украинского народа,
      – вспомнили в бригаде погибшего.

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      На Донбассе погиб Олег Реминный/ Фото с фейсбука 1 отдельной танковой Северской бригады

      В течение суток 4 октября российские оккупационные силы 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие этого 1 украинский военный погиб, еще 3 – получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, уже 5 октября на передовой был ранен еще 1 украинский боец.

      21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости Черкасс Жертвы Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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