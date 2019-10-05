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      Украина потеряла своего защитника на Донбассе, есть много раненых

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      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / narodna-pravda.ua

      В результате обстрелов пророссийских боевиков 4 октября на Донбассе 1 украинский военный из состава Объединенных сил погиб, еще 3 – получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, уже 5 октября на передовой ранили еще 1 украинского бойца.

      Что касается количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, то российские оккупационные силы осуществили 32 обстрела, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Для этого боевики применяли в том числе и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

      Узнайте, поддерживают ли военные разведение войск на Донбассе

      Кроме того, оккупанты вели огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе Богдановка. Во время этого обстрела был ранен один из бойцов ООС.

      Где и из какого оружия пророссийские боевики вели огонь на Донбассе?

      • Вблизи Водяного оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Павлополя били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;
      • неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;
      • вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;
      • неподалеку от Верхнеторецка – из миномета калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;
      • в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 миллиметра;
      • недалеко от Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
      • вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • недалеко от Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.

      Читайте также: Руководство страны имеет несколько планов урегулирования ситуации на Донбассе, – Пристайко

      С начала дня 5 октября русские оккупационные силы 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под враждебные обстрелы попали позиции Объединенных сил:

      • неподалеку от Гнутово, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия;
      • вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
      • неподалеку от Золотого – из миномета калибра 82 миллиметра.

      карта окупованих територій Донбасу

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Жертвы
      Источник: 24 канал
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