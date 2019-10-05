Украина потеряла своего защитника на Донбассе, есть много раненых
В результате обстрелов пророссийских боевиков 4 октября на Донбассе 1 украинский военный из состава Объединенных сил погиб, еще 3 – получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, уже 5 октября на передовой ранили еще 1 украинского бойца.
Что касается количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, то российские оккупационные силы осуществили 32 обстрела, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Для этого боевики применяли в том числе и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Узнайте, поддерживают ли военные разведение войск на Донбассе
Кроме того, оккупанты вели огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе Богдановка. Во время этого обстрела был ранен один из бойцов ООС.
Где и из какого оружия пророссийские боевики вели огонь на Донбассе?
- Вблизи Водяного оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Павлополя били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;
- вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Верхнеторецка – из миномета калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 миллиметра;
- недалеко от Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- недалеко от Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.
Читайте также: Руководство страны имеет несколько планов урегулирования ситуации на Донбассе, – Пристайко
С начала дня 5 октября русские оккупационные силы 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под враждебные обстрелы попали позиции Объединенных сил:
- неподалеку от Гнутово, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
- неподалеку от Золотого – из миномета калибра 82 миллиметра.