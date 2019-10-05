Украина потеряла своего защитника на Донбассе, есть много раненых

В результате обстрелов пророссийских боевиков 4 октября на Донбассе 1 украинский военный из состава Объединенных сил погиб, еще 3 – получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, уже 5 октября на передовой ранили еще 1 украинского бойца.

Что касается количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, то российские оккупационные силы осуществили 32 обстрела, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Для этого боевики применяли в том числе и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Кроме того, оккупанты вели огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе Богдановка. Во время этого обстрела был ранен один из бойцов ООС.

Где и из какого оружия пророссийские боевики вели огонь на Донбассе?

Вблизи Водяного оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Павлополя били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;

– из автоматических гранатометов; неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

– из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;

– из автоматического гранатомета; вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;

– из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку от Верхнеторецка – из миномета калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из миномета калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;

– из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 миллиметра;

– из миномета калибра 82 миллиметра; недалеко от Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

– из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; недалеко от Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.

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С начала дня 5 октября русские оккупационные силы 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под враждебные обстрелы попали позиции Объединенных сил: