Україна втратила свого захисника на Донбасі, є багато поранених

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків 4 жовтня на Донбасі 1 український військовий зі складу Об'єднаних сил загинув, ще 3 – зазнали поранень різного ступеня важкості. Окрім того, вже 5 жовтня на передовій було поранено ще 1 українського бійця.

Щодо кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, то російські окупаційні сили здійснили 32 рази обстріли, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил. Задля цього бойовики застосовували зокрема і заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

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Крім того, окупанти вели вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі Богданівки. Під час цього обстрілу був поранений один з бійців ООС.

Де і з якої зброї проросійські бойовики вели вогонь на Донбасі?

Поблизу Водяного окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік від Павлополя били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новогнатівки – з автоматичних гранатометів;

– з автоматичних гранатометів; неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік від Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; в районі Богданівки – з автоматичного гранатомета;

– з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;

– з ручного протитанкового гранатомета; неподалік від Верхньоторецького – з міномета калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з міномета калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік від Луганського – з мінометів калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомета;

– зі станкового протитанкового гранатомета; в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри;

– з міномета калібру 82 міліметри; неподалік від Кримського – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

– з озброєння БМП та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік від Золотого – з ручних протитанкових гранатометів.

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Від початку доби 5 жовтня російські окупаційні сили 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапили позиції Об'єднаних сил: