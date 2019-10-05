08:25
5 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медведєв хоче зрадити Путіна? Оскар Джорджа Мартіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 4 жовтня
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, 4 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Україна втратила свого захисника на Донбасі, є багато поранених

      115 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / narodna-pravda.ua

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків 4 жовтня на Донбасі 1 український військовий зі складу Об'єднаних сил загинув, ще 3 – зазнали поранень різного ступеня важкості. Окрім того, вже 5 жовтня на передовій було поранено ще 1 українського бійця.

      Щодо кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, то російські окупаційні сили здійснили 32 рази обстріли, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил. Задля цього бойовики застосовували зокрема і заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

      Дізнайтеся, чи підтримують військові розведення військ на Донбасі

      Крім того, окупанти вели вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі Богданівки. Під час цього обстрілу був поранений один з бійців ООС.

      Де і з якої зброї проросійські бойовики вели вогонь на Донбасі?

      • Поблизу Водяного окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • неподалік від Павлополя били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Новогнатівки – з автоматичних гранатометів;
      • неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
      • неподалік від Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • в районі Богданівки – з автоматичного гранатомета;
      • поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;
      • неподалік від Верхньоторецького – з міномета калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Мар’їнки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • неподалік від Луганського – з мінометів калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри;
      • неподалік від Кримського – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
      • поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • неподалік від Золотого – з ручних протитанкових гранатометів.

      Читайте також: Керівництво країни має кілька планів врегулювання ситуації на Донбасі, – Пристайко

      Від початку доби 5 жовтня російські окупаційні сили 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапили позиції Об'єднаних сил:

      • неподалік від Гнутового, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї;
      • поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
      • неподалік від Золотого – з міномета калібру 82 міліметри.

      карта окупованих територій Донбасу

      blog_ava
      У Дніпрі на великих складах сталася масштабна пожежа: фото, відео
      сьогодні
      931
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви Окуповані території Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що чекає на Януковича після повернення в Україну
      сьогодні , 07:02 Що чекає на Януковича після повернення в Україну
      Ірина Поліщук 531
      Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться
      4 жовтня , 22:00 Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться
      Галина Янченко 1196
      "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      4 жовтня , 21:05 "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      Світлана Попова 5667
      Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      4 жовтня , 20:40 Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      Емал Набі 1737
      Импичмент жестоко "плавит" Трампа
      4 жовтня , 20:30 Импичмент жестоко "плавит" Трампа
      Іван Яковина 1228
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук