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      На Запорожье россиянин устроил стрельбу в больнице, есть пострадавший

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      В Бердянске правоохранители задержали россиянина, который совершил стрельбу в больнице,
      В Бердянске правоохранители задержали россиянина, который совершил стрельбу в больнице, / Фото из открытых источников

      В Бердянске Запорожской области гражданин России из-за ссоры с охранником устроил стрельбу в помещении больницы. Охранника госпитализировали с ранением головы, а персонал помешал россиянину сбежать.

      Стрельба произошла 26 января, сообщает полиция области.

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      Правоохранители установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. Впоследствии один из мужчин достал оружие и совершил два выстрела в работника медицинского учреждения.

      Правонарушитель пытался скрыться. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями происшествия, догнали злоумышленника и позвонили в полицию,
      – сообщили правоохранители.

      Стрелком оказался гражданин России 1978 года рождения – его задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по признакам хулиганства, теперь россиянину грозит до семи лет лишения свободы. Также в полиции отметили, что револьвер под патрон "Флобер" изъяли для экспертизы.

      Пострадавшего доставили в больницу со слепым ранением головы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Полиция
      Источник: 24 Канал
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