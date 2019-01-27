На Запорожье россиянин устроил стрельбу в больнице, есть пострадавший

В Бердянске Запорожской области гражданин России из-за ссоры с охранником устроил стрельбу в помещении больницы. Охранника госпитализировали с ранением головы, а персонал помешал россиянину сбежать.

Стрельба произошла 26 января, сообщает полиция области.

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Правоохранители установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. Впоследствии один из мужчин достал оружие и совершил два выстрела в работника медицинского учреждения.

Правонарушитель пытался скрыться. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями происшествия, догнали злоумышленника и позвонили в полицию,

– сообщили правоохранители.

Стрелком оказался гражданин России 1978 года рождения – его задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по признакам хулиганства, теперь россиянину грозит до семи лет лишения свободы. Также в полиции отметили, что револьвер под патрон "Флобер" изъяли для экспертизы.

Пострадавшего доставили в больницу со слепым ранением головы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.