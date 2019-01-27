На Запоріжжі росіянин влаштував стрілянину в лікарні, є постраждалий

У Бердянську Запорізької області громадянин Росії через сварку з охоронцем вчинив стрілянину у приміщенні лікарні. Охоронця госпіталізували із пораненням голови, а персонал завадив росіянину втекти.

Стрілянина сталася 26 січня, повідомляє поліція області.

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Правоохоронці встановили, що на першому поверсі між двома відвідувачами та приватним охоронцем лікарні виник конфлікт. Згодом один із чоловіків дістав зброю та здійснив два постріли у працівника медичного закладу.

Правопорушник намагався втекти. Проте громадяни та персонал лікарні, які стали свідками події, наздогнали зловмисника та зателефонували до поліції,

– повідомили правоохоронці.

Стрільцем виявився громадянин Росії 1978 року народження – його затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками хуліганства, тепер росіянину загрожує до семи років позбавлення волі. Також у поліції зазначили, що револьвер під патрон "Флобер" вилучили для експертизи.

Постраждалого доправили до лікарні із сліпим пораненням голови, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.