14:04
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      На Запоріжжі росіянин влаштував стрілянину в лікарні, є постраждалий

      259 Читать новость на русском
      У Бердянську правоохоронці затримали росіянина, який вчинив стрілянину у лікарні
      У Бердянську правоохоронці затримали росіянина, який вчинив стрілянину у лікарні / Фото з відкритих джерел

      У Бердянську Запорізької області громадянин Росії через сварку з охоронцем вчинив стрілянину у приміщенні лікарні. Охоронця госпіталізували із пораненням голови, а персонал завадив росіянину втекти.

      Стрілянина сталася 26 січня, повідомляє поліція області.

      Читайте також: У Броварах поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з автомата

      Правоохоронці встановили, що на першому поверсі між двома відвідувачами та приватним охоронцем лікарні виник конфлікт. Згодом один із чоловіків дістав зброю та здійснив два постріли у працівника медичного закладу.

      Правопорушник намагався втекти. Проте громадяни та персонал лікарні, які стали свідками події, наздогнали зловмисника та зателефонували до поліції,
      – повідомили правоохоронці.

      Стрільцем виявився громадянин Росії 1978 року народження – його затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками хуліганства, тепер росіянину загрожує до семи років позбавлення волі. Також у поліції зазначили, що револьвер під патрон "Флобер" вилучили для експертизи.

      Постраждалого доправили до лікарні із сліпим пораненням голови, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

       

      Теги: Новини України Поліція Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бйорндалену – 45: що треба знати про живу легенду біатлону
      сьогодні , 14:04 Бйорндалену – 45: що треба знати про живу легенду біатлону
      Наталя Сколоздра 1644
      Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні , 13:02 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      11958
      Табори смерті: як і де нацисти масово вбивали євреїв
      сьогодні , 13:01 Табори смерті: як і де нацисти масово вбивали євреїв
      4620
      Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
      сьогодні , 12:25 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
      Ігор Саджениця 2268
      Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      сьогодні , 09:04 Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      5989
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук