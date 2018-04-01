На Запорожье совершено массовое убийство собак (18+)

В воскресенье, 1 апреля, в Запорожье люди обнаружили 10 трупов бездомных собак, сложенных рядом друг с другом. Тела животных были найдены в Бердянске возле дороги в микрорайоне Стекловолокно в Бердянске.

Об этом сообщает Pro.berdyansk.biz.

На место происшествия прибыли работники комунального предприятия "Бердянскэкотранс", чтобы утилизировать тела собак. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они направят биологические данные животных на медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Отмечается, что собаки, вероятно, были отравлены.

Читайте также: Мертвые кошки на заборе: жуткий случай произошел в Киеве (18+)

Полицейские уверены, что убийство собак – дело рук догхантеров – людей, которые охотятся на бездомных собак для их последующего убийства.



Убитые собаки в Бердянске

Отмечается, что несколько месяцев назад в Бердянске в том же районе уже начинался отлов уличных собак, однако тогда на работников специальных служб напали так называемые "защитники животных" и повредили транспорт фирмы из Харькова.

Заместитель городского головы Бердянска Григорий Горячев сообщил, что решение о совместной работе или расторжение договора с коммунальными службами Харькова будет принято после заключения полиции о нападении на транспортное средство.

После этого инцидента в Бердянске официально не проводились операции против бездомных собак, однако периодически появляется информация об умышленном убийстве животных в различных районах города.