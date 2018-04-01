На Запоріжжі скоєно масове вбивство собак (18+)

У неділю, 1 квітня, на Запоріжжі люди виявили 10 трупів безпритульник собак, скоадених поруч один з одним. Тіла тварин були знайдені у Бердянську біля дороги в мікрорайоні Скловолокно в Бердянську.

Про це повідомляє Pro.berdyansk.biz.

На місце події прибули працівники комцнального підприємства "Бердянскекотранс", щоб утилізувати тіла собак. Зараз правоохоронці проводять розслідування. Вони скерують біологічні дані тварин на медичну експертизу для встановлення причини смерті. Зазначається, що собаки, ймовірно, були отруєні.

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Поліцейські впевнені, що вбивство собак – справа рук догхантерів – людей, які полюють на безпритульних собак задля їх подальшого вбивства.



Вбиті собаки у Бердянську

Зазначається, що кілька місяців тому у Бердянську в тому ж районі вже починався вилов вуличних собак, проте тоді на працівників спеціальних служб напали так звані "захисники тварин" і пошкодили транспорт фірми з Харкова.

Заступник міського голови Бердянська Григорій Горячев повідомив, що рішення про спільну роботу або розірвання договору з комунальними службами Харкова буде схвалено після висновку поліції про напад на транспортний засіб.

Після цього інциденту у Бердянську офіційно не проводилися операції проти безпритульних собак, проте періодично з'являється інформація про умисне вбивство тварин у різних районах міста.