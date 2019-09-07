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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      На запорожском курорте Приморск горит электроподстанция

      42 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В Запорожской области в курортном городе Приморске загорелась электроподстанция. Сейчас большая часть города осталась без света. По неподтвержденным данным перед пожаром было слышно взрыв.

      Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на свидетелей пожара в запорожском райцентре Приморск.

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      По словам местных жителей, на приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась. Вероятно, в объект попала молния.

      Это было очень страшно. Думали началась война,
      – рассказывает изданию местном изданию жительница Светлана.

      Также известно, что в результате пожара большая часть города, в котором продолжается курортный сезон, остался без электроснабжения. Есть информация о том, что без света осталась местная больница.

      На странице городской объединенной территориальной общины отмечается, что ремонтные работы уже утром будет проводить бригада из Мелитополя.

      Пожежа Приморськ

      Пожар сопровождается характерными вспышками / Фото Facebook

      Новость дополняется

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      Теги: Новости Украины Пожар Новости Запорожья
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