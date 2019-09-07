В Запорожской области в курортном городе Приморске загорелась электроподстанция. Сейчас большая часть города осталась без света. По неподтвержденным данным перед пожаром было слышно взрыв.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на свидетелей пожара в запорожском райцентре Приморск.

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По словам местных жителей, на приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась. Вероятно, в объект попала молния.

Это было очень страшно. Думали началась война,

– рассказывает изданию местном изданию жительница Светлана.

Также известно, что в результате пожара большая часть города, в котором продолжается курортный сезон, остался без электроснабжения. Есть информация о том, что без света осталась местная больница.

На странице городской объединенной территориальной общины отмечается, что ремонтные работы уже утром будет проводить бригада из Мелитополя.

Пожар сопровождается характерными вспышками / Фото Facebook

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