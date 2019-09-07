На запорізькому курорті Приморськ горить електропідстанція

У Запорізькій області в курортному місті Приморську загорілася електропідстанція. Наразі велика частина міста залишилася без світла. За непідтвердженими даними перед пожежею було чути вибух.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на свідків пожежі в запорізькому райцентрі Приморськ.

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За словами місцевих жителів, на приморській РЕМ стався вибух, після чого електропідстанція загорілася. Ймовірно, в об'єкт влучила блискавка.

Це було дуже страшно. Думали почалася війна,

– розповідає виданню місцевому виданюю жителька Світлана.

Також відомо, що внаслідок пожежі більша частина міста, в якому триває курортний сезон, залишився без електропостачання. Є інформація про те, що без світла залишилася місцева лікарня.

На сторінці міської об'єднаної територіальної громади зазначається, що ремонтні роботи вже зранку проводитиме бригада з Мелітополя.



Пожежа супроводжується характерними спалахами / Фото Facebook

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