На заседании фракции "Слуга народа" обсудят "антиколомойский" закон и новые назначения

Народные депутаты от пропрезидентской фракции "Слуга народа" вечером 13 апреля собираются на заседание. Среди вопросов – голосование за "банковский" законопроект и возможные кадровые изменения в Кабмине.

О том, что будет на обсуждении, сообщил журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Укринформ.

Противоположное мнение Верховная Рада не будет рассматривать "антиколомойский" законопроект на этой неделе

По этому закону у нас есть позиция – принять этот закон, несмотря на все предостережения. Вопрос – когда. Для этого у нас сегодня фракция, для того, чтобы обсудить, какие есть возможные сценарии ускорения этой процедуры. Там есть несколько сценариев, несколько идей по этому поводу,

– отметил Арахамия.

Депутат добавил, что в "Слуге народа" есть точное большинство людей, которые не хотят дефолта и будут голосовать за закон о банках в той редакции, которая нужна для получения транша МВФ.

"Сейчас господин Гетманцев (глава финансового комитета ВР – 24 канал) сообщил, что они компилируют еще таблицу и предварительно, даже если применить некоторые юридические механизмы ускорения, это (рассмотрение поправок – 24 канал) будет занимать несколько дней – 3-4 дня – в комитете для того, чтобы пройти эти правки не постатейно, а по группам, по разделам. Если так, то тогда по времени выглядит так, что это после Пасхи будет", – добавил Арахамия.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте и его блокировке?Он предусматривает, в частности, что национализированные банки не могут быть возвращены предыдущим владельцам по решениям судов. Настаивает на принятии законопроекта МВФ, от которого Украина ожидает 5,5 миллиарда долларов помощи.



Впрочем в парламенте после его одобрения в первом чтении начали блокировать депутаты из так называемой " группы Коломойского. К нему зарегистрировали более 16 тысяч правок, это стало рекордной цифрой для парламента. Этот процесс в медиа собой называют "поправочным спамом".

Депутат также сообщил, что фракция на заседании обсудит кадровые вопросы в правительстве.

"Будем рассматривать, возможно, вообще кадровые вопросы, что мы будем делать. Есть две стратегии.

Одна стратегия – это определиться с кандидатами и проголосовать. Другая стратегия – назначить временно исполняющих обязанности, дать людям поработать для того, чтобы уже не продлевать эту традицию: люди поработали, целая Рада их взяла и через несколько недель или месяцев избавилась,

– рассказал Арахамия.