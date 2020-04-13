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      На засіданні фракції "Слуги народу" обговорять "антиколомойський" закон і нові призначення

      - Читать новость на русском
      "Слуги народу" збираються на засідання фракції / GettyImages

      Народні депутати від пропрезидентської фракції "Слуга народу" ввечері 13 квітня збираються на засідання. Серед питань – голосування за "банківський" законопроєкт і можливі кадрові зміни у Кабміні.

      Про те, що буде на обговоренні,  повідомив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише  Укрінформ.

      По цьому закону в нас є позиція – прийняти цей закон, незважаючи на всі застереження. Питання – коли. Для цього у нас сьогодні фракція, для того, щоб обговорити, які є можливі сценарії прискорення цієї процедури. Там є декілька сценаріїв, декілька ідей з цього приводу,
      – зазначив Арахамія.

      Депутат додав, що у "Слузі народу" є точна більшість людей, які не хочуть дефолту і будуть голосувати за закон про банки в тій редакції, яка потрібна для отримання траншу МВФ.

      "Зараз пан Гетманцев (голова фінансового комітету ВР – 24 канал) повідомив, що вони компілюють ще таблицю і попередньо, навіть якщо застосувати деякі юридичні механізми прискорення, це (розгляд правок – 24 канал)  буде займати декілька днів – 3-4 дні – в комітеті для того, щоб пройти ці правки не постатейно, а по групах, по розділах. Якщо так, то тоді по часу виглядає так, що це після Великодня буде", – додав Арахамія.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт і його блокування?Він передбачає, зокрема, що націоналізовані банки не можуть бути повернуті попереднім власникам за рішеннями судів. Наполягає на схваленні законопроєкту МВФ, від якого Україна очікує 5,5 мільярда доларів допомоги.

      Втім у парламенті його після схвалення у першому читанні почали блокувати депутати з так званої групи Коломойського. До нього зареєстрували понад 16 тисяч правок, це стало рекордною цифрою для парламенту. Цей процес у медіа собою називають "поправочним спамом".

      Депутат також повідомив, що фракція на засіданні обговорить кадрові питання в уряді.

      "Будемо розглядати, можливо, взагалі кадрові питання, що ми будемо робити. Є дві стратегії.

      Одна стратегія – це визначитися з кандидатами і проголосувати. Інша стратегія – призначити тимчасово виконуючих обов'язки, дати людям попрацювати для того, щоб вже не подовжувати цю традицію: люди попрацювали, ціла Рада їх взяла і через декілька тижнів чи місяців позбулася, – розповів Арахамія.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Верховна Рада Кабінет Міністрів України Новини України МВФ Транш МВФ Банки Давид Арахамія Слуга народу
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