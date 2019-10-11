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      На заводе по переработке мусора в Австрии произошел взрыв: есть пострадавшие

      11 Читати новину українською
      Взрыв на заводе по переработке мусора в Австрии
      Взрыв на заводе по переработке мусора в Австрии / www.eurointegration.com.ua

      В результате мощного взрыва на заводе по переработке мусора, что в городе Гьоршинг, вспыхнул масштабный пожар. Известно, что взрыв прогремел утром, 10 октября, окрестность охватили клубы дыма.

      Как пишет издание t-online.de, причиной взрыва стало возгорание в секторе сортировки пластиковых отходов.

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      На место сразу прибыли две с половиной сотни пожарных и не дали стихии распространиться на другие здания. Местных уже предупредили, чтобы они не открывали окна.


      Пожар в Австрии

      К сожалению, в результате инцидента пострадали девять человек. Трое из них находятся в критическом состоянии. Их сразу же вертолетами доставили в клиники.


      Для ликвидации пожара привлекли 200 спасателей

      Смотрите видео: что происходит на заводе по переработке мусора

      Смотрите видео: пожар на заводе видно на большом расстоянии

      К слову, 10 октября вспыхнул масштабный пожар на складе с растворителем для красок в Тернополе. Потушить огонь пытались 30 спасателей и 4 автоцистерны. Главная опасность возгорания заключалась в том, что рядом расположена нефтебаза.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Австрия Взрыв Пожар
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