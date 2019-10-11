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      На сміттєпереробному заводі в Австрії стався вибух: є постраждалі

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      Вибух на сміттєпереробному заводі в Австрії
      Вибух на сміттєпереробному заводі в Австрії / www.eurointegration.com.ua

      Внаслідок потужного вибуху на сміттєпереробному заводі, що у місті Гьоршінг, спалахнула масштабна пожежа. Відомо, що вибух пролунав зранку, 10 жовтня, околицю охопили клуби диму.

      Як пише видання t-online.de, причиною вибуху стало займання у секторі сортування пластикових відходів.

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      На місце одразу прибули дві з половиною сотні вогнеборців і не дали стихії поширитись на інші будівлі. Місцевих вже попередили, аби ті не відкривали вікна. 


      Пожежа в Австрії

      На жаль, внаслідок інциденту постраждало дев'ятеро людей. Троє з них перебувають у критичному стані. Їх одразу ж гелікоптерами доставили до клінік.


      Для ліквідації пожежі залучили 200 рятувальників

      Дивіться відео: що відбувається на сміттєпереробному заводі

      Дивіться відео: пожежу на заводі видно на великій відстані

      До слова, 10 жовтня спалахнула масштабна пожежа на складі з розчинником для фарб у Тернополі. Загасити вогонь намагалися 30 рятувальників і 4 автоцистерни. Головна небезпека займання полягала у тому, що поруч розташована нафтобаза.

      blog_ava
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      сьогодні
      16162
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Пожежа Вибух Австрія
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