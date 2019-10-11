На сміттєпереробному заводі в Австрії стався вибух: є постраждалі
Внаслідок потужного вибуху на сміттєпереробному заводі, що у місті Гьоршінг, спалахнула масштабна пожежа. Відомо, що вибух пролунав зранку, 10 жовтня, околицю охопили клуби диму.
Як пише видання t-online.de, причиною вибуху стало займання у секторі сортування пластикових відходів.
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На місце одразу прибули дві з половиною сотні вогнеборців і не дали стихії поширитись на інші будівлі. Місцевих вже попередили, аби ті не відкривали вікна.
Пожежа в Австрії
На жаль, внаслідок інциденту постраждало дев'ятеро людей. Троє з них перебувають у критичному стані. Їх одразу ж гелікоптерами доставили до клінік.
Для ліквідації пожежі залучили 200 рятувальників
Дивіться відео: що відбувається на сміттєпереробному заводі
Дивіться відео: пожежу на заводі видно на великій відстані
До слова, 10 жовтня спалахнула масштабна пожежа на складі з розчинником для фарб у Тернополі. Загасити вогонь намагалися 30 рятувальників і 4 автоцистерни. Головна небезпека займання полягала у тому, що поруч розташована нафтобаза.