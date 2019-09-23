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      На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом: 9 погибших, 11 пострадавших – фото

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      ДТП на Житомирщине, авария грузовика с автобусом – 9 погибших, 10 пострадавших
      На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом / zt.npu.gov.ua

      В Житомирской области 22 сентября на автодороге Киев–Чоп произошло масштабное ДТП. В результате столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, еще 11 получили травмы.

      ДТП произошло вблизи села Великий Молодьков Новоград-Волынского района. DAF с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир–Яремча", что стоял на обочине дороги.

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      DAF направлялся в направлении столицы. Накануне ДТП водитель автобуса "Житомир–Яремча" остановился для того, чтобы заменить колесо. В момент аварии часть пассажиров автобуса находились на обочине дороги.

      київ чоп аварія дтп жертви миколаївщина
      В результате ДТП погибли 9 человек

      На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса, их личные данные сейчас устанавливаются. Водителя грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализировали. В ГСЧС сообщают о 11 пострадавших и 9 погибших.

      "Житомир.info" сообщает, что в автобусе ехали работники КП "Житомирского трамвайно-троллейбусного управления". Директор предприятия Максим Манухин утверждает, что 11 человек находятся в больнице, из них 4 в реанимации.

      дтп київ чоп житомирщина
      Масштабное ДТП на трассе Киев–Чоп

      На месте происшествия работает полиция. Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

      Заметим, что лишь 21 сентября под Одессой грузовик столкнулся с автобусом, полным людей. В результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 9 человек, еще 4 ранены. По словам свидетелей, все погибшие были пассажирами маршрутки. Причину ДТП пока устанавливает следствие.

      blog_ava
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      Теги: Транспорт Полиция Аварии и ДТП Новости Житомира Новости Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
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