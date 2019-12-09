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      На Житомирщине мужчина нашел тело соседки в колодце

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      На Житомирщине в колодце нашли тело женщины / zhitomir.info

      В городе Новоград-Волынском Житомирской области спасатели вытащили из колодца тело женщины.

      В управление ГСЧС 6 декабря поступило сообщение от Нацполиции о том, что в колодце лежит тело женщины, и необходимо его достать, информирует Житомир.info.

      Женщину нашел сосед, который пришел за водой. Колодец был открыт, а возле него стояло ведро. Спасатели, прибывшие на место вызова обнаружили, что тело находится на большой глубине. С помощью штурмовой лестницы спустились вниз, и, обвязав тело веревкой, достали на поверхность и передали работникам Нацполиции.

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      тіло смерть колодязь
      Тело женщины нашли в колодце / Фото: zhitomir.info

      По данным Нацполиции, во время осмотра тела 62-летней погибшей видимых телесных повреждений не обнаружено. Причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.

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      Теги: ГСЧС Полиция Новости Житомира Криминал
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