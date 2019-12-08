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      Полицейский на Житомирщине сбил насмерть велосипедиста и скрылся: его уже задержали

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      Полицейского задержали и уже отстранили от должности / shutterstock

      В Житомирской области в субботу, 7 декабря, задержали полицейского, который накануне насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

      К теме: Ужасы поведения украинских водителей на дорогах: какая трасса лидер по смертности

      Водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, поехал дальше. От полученных травм 64-летний мужчина погиб.

      На территории соседних районов ввели специальные полицейские меры для установления и задержания водителя. Им оказался 35-летний работник местного отделения полиции.

      Сейчас полицейского отстранили от работы, материалы дела передадут в Государственное бюро расследований.

      Смотрите сюжет о поведении украинских водителей на дорогах:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Житомира
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