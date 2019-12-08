Полицейский на Житомирщине сбил насмерть велосипедиста и скрылся: его уже задержали

В Житомирской области в субботу, 7 декабря, задержали полицейского, который накануне насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

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Водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, поехал дальше. От полученных травм 64-летний мужчина погиб.

На территории соседних районов ввели специальные полицейские меры для установления и задержания водителя. Им оказался 35-летний работник местного отделения полиции.

Сейчас полицейского отстранили от работы, материалы дела передадут в Государственное бюро расследований.

Смотрите сюжет о поведении украинских водителей на дорогах: