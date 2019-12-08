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      Поліцейський на Житомирщині збив насмерть велосипедиста і втік: його вже затримали

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      Поліцейського затримали і вже усунули від посади / shutterstock

      У Житомирській області в суботу, 7 грудня, затримали поліцейського, який напередодні насмерть збив велосипедиста і втік з місця ДТП.

      Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі Житомирської області.

      До теми: Жахи поведінки українських водіїв на дорогах: яка траса лідер зі смертності

      Водій автомобіля "Фольксваген Транспортер" скоїв наїзд на велосипедиста і, не зупиняючись, поїхав далі. Від отриманих травм 64-річний чоловік загинув.

      На території сусідніх районів ввели спеціальні поліцейські заходи для встановлення і затримання водія. Ним виявився 35-річний працівник місцевого відділення поліції.

      Зараз поліцейського усунули від роботи, матеріали справи передадуть до Державного бюро розслідувань.

      Дивіться сюжет про поведінку українських водіїв на дорогах:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Житомира Аварії та ДТП Поліція
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