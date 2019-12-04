Жахи поведінки українських водіїв на дорогах: яка траса лідер зі смертності

Про кількість ДТП на дорогах та штрафи для порушників – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів автор проєкту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк.

– Україна – це один з лідерів у Європі за кількістю ДТП та кількістю смертей на дорогах. В нашій країні навіть чітко не ведеться фіксація з інвалідності або смертей після ДТП. Тобто людина, яка може потрапити в ДТП з важкими травмами в лікарню й через тиждень померти, то вона не фіксується.

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– Щороку Міністерство внутрішніх справ на офіційному сайті публікує щорічну статистику ДТП. Там розписується по областях, там розписується по трасах, розписується скільки з провини пішоходів, тобто те, що зафіксовано слідчими.

– Дуже цікавий момент. У нас яка найкраща траса в Україні? Траса М-06 Київ-Чоп, яка є міжнародна, найкраща. Ця траса щороку лідер за смертністю по ДТП. Чому? Тому що рівна та хороша ще не означає, що безпечна.



Костянтин Андріюк

– Кожен рейд ми ловимо, бачимо людей. Половина чи навіть дві третини водіїв наших рейдах не пристебнуті. Люди не дорожать своїм життям. Далі дуже важливо – штрафи низькі. Люди бачать цю безкарність – все, можна робити що завгодно.

– Поліції не вистачає. З ними розмовляв на неофіційній розмові й люди кажуть, що приходить, наприклад, поліцейський, який хоче змінювати країну. А там те не працює, інше не працює, кожен порушник щось качає, плює в обличчя, обзиває його, бо вони (порушники – 24 канал) розуміють. Що їм за це буде якийсь смішний штраф. Поліцейські, у яких здають нерви, просто звільняються.

Штрафи мають бути підняті. А не підіймаються чому? Бо наша Верховна Рада розуміє, якщо вона зараз підніме штрафи, відвернеться електорат.

– Маленьке порівняння. В нас штраф за їзду тротуаром – 255 гривень. Це мінімальний штраф. В Польщі їзда тротуаром прирівнюється до кримінальної відповідальності.

Дивіться ютуб-випуск каналу "ЗупиниЛося":

– На даний момент штраф за непристебнутий ремінь безпеки складає – 51 гривню. Я не розумію, як ми збираємося виправляти ситуацію? Якщо 20% водії в Україні пристібаються. В Польщі пристібається 83%, в Словенії – 97%, в Франції – 99%.

– В людини інвалідність (після ДТП з не прищипнутим ременем – 24 канал), вона не працює, не платить податки, як робоча людина і держава їй платить пенсію з інвалідністю з коштів платників податків. Тобто замість роботящих рук ми отримуємо інваліда, якого ми повинні утримувати.

– Наприклад, ситуація, коли непристебнутий пасажир, а пристебнутий водій. Боковий удар й пасажир б’ється у пристебнутого водія і робить його інвалідом.

Більше – дивіться у програмі.

Що відомо про ініціативу "ЗупиниЛося"Це проєкт журналістів Костянтина Андріюка та Сергія Болотнікова. Вони інспектують дороги України, шукають порушників правил дорожнього руху, пояснюють їм, чому так робити не варто, клеять наліпки на їхні авто та фіксують це на камеру.